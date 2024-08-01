Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что использование россией новых дронов, которые собираются "кустарным" методом, свидетельствует об удешевлении производства и зависимости от стран, которые помогают рф обходить европейские санкции. Он отметил важность наращивания производства оружия демократическими странами. Об этом он написал в своем Telegram - канале, сообщает УНН.

Ермак указал, что использование новых дронов россиянами во время атак на Украину говорит о нескольких вещах. Во-первых, по его словам, "кустарная сборка" свидетельствует об удешевлении технологий производства в этой войне, но также о сложности для российского ВПК выходить на массовость сборки других образцов из-за санкций и ограничений.

россия зависима от стран, которые помогают обходить санкции и получать компоненты для производства оружия. Если больше "прикрутить", а также выбить российские предприятия ВПК, режим не сможет продолжать интенсивный террор - заявил глава Офиса Президента.

Во-вторых, как отметил Ермак, технологии войны постоянно развиваются. "Это гонка и мы не стоим на месте. Также это приводит к устареванию отдельных образцов вооружений, которые становятся менее эффективными против новых типов оружия и принципов ведения войны", - заявил Ермак.

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Он подчеркнул, что демократический мир не имеет права проиграть технологическую гонку автократиям. По его словам, важно работать не только путем ограничений, но и развитием собственных вооружений, в частности, наращиванием темпов производства оружия, учитывая, что автократии делают ставку на массовость.

"Речь не только об Украине, но и действиях автократических сил на Ближнем Востоке с использованием прокси. Украина же заинтересована в производстве оружия для того, чтобы защищать себя и принципы демократии", - резюмировал Ермак.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны.

"Есть информация о новых дронах, которые использует рф. Случаи их применения пока единичные. Известно, что визуально они очень похожи на дроны-камикадзе типа "Shahed", однако не несут взрывчатки. Вероятно это свидетельствует о том, что в отличие от ударных БПЛА, которые наносят удары, обнаруженные новые образцы предназначены для отслеживания наших средств противовоздушной обороны, сбор информации, фиксация повреждений по результатам ракетных и атак ударных беспилотных летательных аппаратов. Более подробную информацию будет возможно установить после назначения соответствующих экспертиз и передачи объектов для исследований", - отметил Рувин.

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