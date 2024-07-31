Беспилотные системы превосходят классическое оружие на поле боя, заявил заместитель Главнокомандующего ВС Украины полковник Андрей Лебеденко во время конференции в рамках хакатона Precision, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По словам Лебеденко, за последние почти три года на поле боя произошли существенные технологические сдвиги. Беспилотные системы на поле боя "уже превосходят по эффективности классические виды оружия, включая артиллерию".

Соответственно, приоритетные направления для Вооруженных Сил Украины и производителей оружия - также технологические. Это перехватчики, системы корректировки огня артиллерии, контрбатарейная борьба, беспилотные системы, которые способны эффективно работать на оперативные (до 100 км) и стратегические глубины (более 100 км).

Как отмечается, ВСУ нуждаются в постоянном улучшении беспилотных систем - машинное видение, элементы искусственного интеллекта, рои беспилотников и современные средства РЭБ.

У Чехії запустили виробництво дронів для України: більшість працівників - українці

Также на конференции говорили о необходимости улучшения взаимодействия между государством и частными производителями. Интенсифицировать это взаимодействие позволит только что созданное командование Сил беспилотных систем ВСУ под руководством полковника Вадима Сухаревского.

Сухаревский рассказал, какие сейчас существуют вызовы перед новосозданным командованием.

"Если говорить о воздушных беспилотниках, работающих на тактической глубине (до 20 км), ВСУ имеют в этом колоссальный опыт и возможности - более 165 только воздушных средств. Сейчас общаемся с производителями, определяем направления по совершенствованию этой глубины. И призываем производителей присоединиться к нам, посетить наши полигоны и вместе совершенствовать необходимое для ВС Украины оружие и средства", - призвал командующий Сил беспилотных систем.

ЗСУ зупинили 12 спроб ворога прорвати оборону біля Часового Яру, на Харківщині бої точились в районах Тихого та Вовчанська

"Сегодня Главнокомандующим определена задача комплексного применения роботизированных комплексов и БПЛА на поле боя. Например, заменить взводный опорный пункт технологическими системами, когда персонал находится за пределами опасной зоны. Мы можем иметь технологическое преимущество, которое позволит нам победить", - подчеркнул Лебеденко.