РФ массированно атакует Киевщину дронами, есть повреждения

В Бучанском районе Киевской области в четверг, 3 июля, зафиксировано повреждение жилого дома из-за атаки российских БпЛА. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, армия РФ массированно атакует Киевскую область ударными БпЛА. В области работают силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом - добавил Николай Калашник.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах", - призвал чиновник.

Напомним

С 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии России в столице Украины погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения.

За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год