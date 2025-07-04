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РФ массированно атакует Киевщину дронами, есть повреждения

Киев • УНН

 • 432 просмотра

В Бучанском районе Киевской области 3 июля зафиксированы повреждения четырехэтажного многоквартирного и частного жилых домов в результате атаки российских БпЛА. В области работают силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели.

РФ массированно атакует Киевщину дронами, есть повреждения

В Бучанском районе Киевской области в четверг, 3 июля, зафиксировано повреждение жилого дома из-за атаки российских БпЛА. Об этом информирует глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Николай Калашник, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, армия РФ массированно атакует Киевскую область ударными БпЛА. В области работают силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

В результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Также поврежден частный дом

- добавил Николай Калашник.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах", - призвал чиновник.

Напомним

С 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии России в столице Украины погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения. 

За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год03.07.25, 16:02 • 62773 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Киевская область
Украина
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