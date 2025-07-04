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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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рф масовано атакує Київщину дронами, є пошкодження

Київ • УНН

 • 454 перегляди

У Бучанському районі Київщини 3 липня зафіксовано пошкодження чотириповерхового багатоквартирного та приватного житлових будинків внаслідок атаки російських БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

рф масовано атакує Київщину дронами, є пошкодження

У Бучанському районі Київщини у четвер, 3 липня зафіксовано пошкодження житлового будинку через атаку російських БпЛА. Про це інформує очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, армія рф масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок

- додав Микола Калашник.

"Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях", - закликав чиновник.

Нагадаємо

Із 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії росії у столиці України загинули 257 мирних мешканців, а також пошкоджено близько 2 тис. будівель, серед яких житлові будинки, лікарні та освітні заклади. 

За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік03.07.25, 16:02 • 62913 переглядiв

Віта Зеленецька

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