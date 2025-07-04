рф масовано атакує Київщину дронами, є пошкодження

У Бучанському районі Київщини у четвер, 3 липня зафіксовано пошкодження житлового будинку через атаку російських БпЛА. Про це інформує очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник, передає УНН.

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За словами чиновника, армія рф масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок - додав Микола Калашник.

"Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях", - закликав чиновник.

Нагадаємо

Із 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії росії у столиці України загинули 257 мирних мешканців, а також пошкоджено близько 2 тис. будівель, серед яких житлові будинки, лікарні та освітні заклади.

За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік