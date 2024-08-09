Киев • УНН
В Черном море сейчас находятся два ракетоносителя рф общим залпом до восьми "Калибров"
В Черном море сейчас находятся два российских ракетоносителя общим залпом до восьми "Калибров". Об этом сообщает Военно-Морские Силы Украины, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет,
Детали
Отмечается, что в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
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