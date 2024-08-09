В Черном море сейчас находятся два российских ракетоносителя общим залпом до восьми "Калибров". Об этом сообщает Военно-Морские Силы Украины, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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