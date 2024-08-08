Плетенчук: уничтожение субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян

Субмарина "Ростов-на-Дону", которую уничтожили ВСУ стала следствием неудачных действий россиян и их информационной политики, которая стала триггером по его вторичному поражению. об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается субмарины "Ростов-на-Дону" - это следствие неудачной информационной политики россиян и их неудачных действий - говорит Плетенчук.

Он говорит, что единственное, что в этом случае россияне должны были сделать - это потянуть его как можно дальше из акватории Азова или не трогать в принципе после поражения.

Но они, как всегда, сделали наоборот - перевели на другую локацию, на другой завод для ремонта или накрыли тентом, чтобы создать интригу, и параллельно появилось сообщение, что они его обязательно восстановят.

Конечно, это могло стать триггером для его вторичного поражения, поэтому это все же подводный носитель.

В Черном море фактически сейчас единственный тип кораблей, которые они до сих пор могут использовать. Да, он был поражен. Скорее всего, теперь уже он точно не подлежит восстановлению, хотя на самом деле мы в прошлый раз уже были уверены, что он небоеспособен, потому что повреждения тоже были серьезные, и подводную лодку гораздо сложнее ремонтировать, чем надводный корабль - подытожил Плетенчук.

Напомним

6-го августа Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму.