РФ активно строит фортификационные сооружения на границе с Украиной - Демченко

россия усилила строительство фортификационных сооружений вблизи украинской границы, в частности в районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

рссия более активно строит и строила фортификационные сооружения рядом с нашей границей. По границе с беларусью также могли наблюдаться отдельные действия по инженерному обустройству, но опять же, более активна здесь россия, как по направлению Черниговской, Сумской, Харьковской областей - говорит Демченко.

Напомним

После наступления Украины в курской области рф, россия начала массово строить новые линии обороны в регионе. Для этого власти рф ищут строителей.