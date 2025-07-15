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Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто

Киев • УНН

 • 2678 просмотра

На Львовщине задержали таможенника, который требовал 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто. Ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто

Во Львовской области правоохранители разоблачили и задержали таможенника, который предлагал беспрепятственное растаможивание авто за 1600 долларов. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Государственный инспектор управления контроля таможенной стоимости подозревается в вымогательстве и получении от представителя предприятия-импортера 1600 долларов США за несоздание искусственных препятствий и неувеличение размера таможенных платежей при таможенном оформлении транспортных средств

- говорится в сообщении ОГП. 

Факт получения неправомерной выгоды задокументировали в уголовном производстве.

Как отмечается, был проведен ряд обысков на территории таможенного поста, по месту жительства служащего, в административных помещениях Львовской таможни и в управлении по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Работник таможни задержан. Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды). 

Дополнение 

9 июля Генпрокурор Кравченко сообщал, что масштабная спецоперация правоохранителей разоблачила преступные схемы в Департаменте международного взаимодействия Государственной таможенной службы, а также на таможнях в Черновицкой, Волынской и Одесской областях. Речь шла о подделке удостоверений ОБСЕ для уклонения от мобилизации, контрабанде сигарет и вымогательстве взяток. В частности, задержан должностное лицо Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
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