Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто

Во Львовской области правоохранители разоблачили и задержали таможенника, который предлагал беспрепятственное растаможивание авто за 1600 долларов. Сейчас ему готовят сообщение о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Государственный инспектор управления контроля таможенной стоимости подозревается в вымогательстве и получении от представителя предприятия-импортера 1600 долларов США за несоздание искусственных препятствий и неувеличение размера таможенных платежей при таможенном оформлении транспортных средств - говорится в сообщении ОГП.

Факт получения неправомерной выгоды задокументировали в уголовном производстве.

Как отмечается, был проведен ряд обысков на территории таможенного поста, по месту жительства служащего, в административных помещениях Львовской таможни и в управлении по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Работник таможни задержан. Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды).

Дополнение

9 июля Генпрокурор Кравченко сообщал, что масштабная спецоперация правоохранителей разоблачила преступные схемы в Департаменте международного взаимодействия Государственной таможенной службы, а также на таможнях в Черновицкой, Волынской и Одесской областях. Речь шла о подделке удостоверений ОБСЕ для уклонения от мобилизации, контрабанде сигарет и вымогательстве взяток. В частности, задержан должностное лицо Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Украины.