Результати обшуків на митниці: інспектор зі Львова просив 1600 доларів за безперешкодне розмитнення авто
Київ • УНН
На Львівщині затримали митника, який вимагав 1600 доларів за безперешкодне розмитнення авто. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
На Львівщині правоохоронці викрили та затримали митника, який пропонував безперешкодне розмитнення авто за 1600 доларів. Наразі йому готують повідомлення про підозру. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Державний інспектор управління контролю митної вартості підозрюється у вимаганні та отриманні від представника підприємства-імпортера 1600 доларів США за не створення штучних перешкод і не збільшення розміру митних платежів під час митного оформлення транспортних засобів
Факт одержання неправомірної вигоди задокументували у кримінальному провадженні.
Як зазначається, було проведено ряд обшуків на території митного поста, за місцем проживання службовця, в адміністративних приміщеннях Львівської митниці і в управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
Працівника митниці затримано. Готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди).
Доповнення
9 липня Генпрокурор Кравченко повідомяв, що масштабна спецоперація правоохоронців викрила злочинні схеми в Департаменті міжнародної взаємодії Державної митної служби, а також на митницях у Чернівецькій, Волинській та Одеській областях. Йшлось про підробку посвідчень ОБСЄ для уникнення мобілізації, контрабанду цигарок та вимагання хабарів. Зокрема, затримано посадовця Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України.