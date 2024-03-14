Результат войны в Украине будет весной - Боррель

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  98332 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  101249 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  112705 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  131509 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126871 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126570 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120532 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109023 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123273 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121208 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

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11 марта 2024, 08:40  •  263991 просмотра

Результат войны в Украине будет весной - Боррель

Исход войны России против Украины решится весной-летом этого года, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Война •   •  2430 просмотра
Результат войны в Украине будет весной - Боррель

В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в Винницкой области в результате удара беспилотника по жилому дому.

Война •   •  4819 просмотра
В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб

На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян

5 человек получили ранения в Сумской области в результате интенсивных российских обстрелов нескольких населенных пунктов.

Война •   •  10427 просмотра
На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян

Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после того, как расследование выявило хищения и незадекларированные активы его семьи.

политика •   •  13732 просмотра
Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

В Хмельницкой области, Украина, сообщалось о взрывах в условиях воздушной тревоги и подозрения на движение беспилотников "Шахид" в направлении Староконстантинова.

Война •   •  17137 просмотра
В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

По словам Президента Владимира Зеленского, Украина ежедневно накапливает все больше сил дальнего действия.

Война •   •  17066 просмотра
С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые

Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которых госпитализировали.

Война •   •  16048 просмотра
В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые

Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул приверженность Франции миру, признав при этом необходимость решительности и мужества, чтобы не дать россии победить в войне в Украине, поскольку ее победа подорвет европейскую безопасность и доверие к ней.

Война •   •  19527 просмотра
Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

Президент Зеленский заявил, что будет больше оружия украинского производства, в частности снарядов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь украинским войскам в войне против россии.

Война •   •  19540 просмотра
Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, и Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, договорились провести двустороннюю встречу между правительственными командами на следующей неделе для обсуждения украинско-венгерских отношений и поиска взаимовыгодных решений в двусторонних вопросах.

политика •   •  20354 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе