Результат войны в Украине будет весной - Боррель

Исход войны России против Украины решится в этом году - весной и летом. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Жозеп Боррель во время своего визита в Вашингтон призвал к перманентной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами, учитывая сомнения в том, что поддержка США возобновится.

Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре добавил Боррель.

Дополнение

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европа должна усилить свою помощь Киеву, если не хочет, чтобы Путин победил.

Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины