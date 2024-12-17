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Reuters: правозащитник заявил о по меньшей мере 100 000 тел в братской могиле в Сирии

Reuters: правозащитник заявил о по меньшей мере 100 000 тел в братской могиле в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9187 просмотра

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В Сирии найдена братская могила с телами по меньшей мере 100 000 человек, убитых во времена правления Башара Асада. По словам правозащитника Муаза Мустафы, это одна из пяти обнаруженных братских могил вблизи Дамаска.

Глава базирующейся в США сирийской правозащитной организации в понедельник заявил, что в братской могиле за пределами Дамаска находятся тела по меньшей мере 100 000 человек, якобы убитых бывшим правительством свергнутого президента Башара Асада, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Муаз Мустафа, разговаривая с Reuters в телефонном интервью из Дамаска, сказал, что место в Аль-Кутайфе, в 40 км к северу от сирийской столицы, было одной из пяти братских могил, которые он обнаружил за эти годы.

"Сто тысяч - это самая консервативная оценка" количества тел, захороненных на этом месте, сказал Мустафа, председатель Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям: "Это очень, очень крайне почти несправедливо консервативная оценка".

Мустафа сказал, что он уверен, что массовых захоронений больше чем пять мест, и что среди жертв, кроме сирийцев, были граждане США и Великобритании, а также другие иностранцы.

Reuters не смогло подтвердить утверждение Мустафы.

Мустафа выразил обеспокоенность тем, что места захоронений не охраняются и сказал, что их необходимо сохранить, чтобы сохранить доказательства для расследований.

Дополнение

По оценкам, сотни тысяч сирийцев были убиты с 2011 года, когда подавление Асадом протестов против его правления переросло в полномасштабную гражданскую войну.

Асад и его отец Хафез, который был президентом до него и умер в 2000 году, обвиняются сирийцами, правозащитными группами и другими правительствами в широкомасштабных внесудебных казнях, включая массовые казни в печально известной тюремной системе страны.

Асад неоднократно отрицал, что его правительство нарушало права человека и называл своих недоброжелателей экстремистами.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
reutersReuters
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия