Reuters: один из прогнозов предполагает, что республиканцы сохранят большинство в Палате представителей США

Республиканская партия избранного президента США Дональда Трампа, согласно прогнозу Decision Desk HQ, получила большинство в Палате представителей США, что будет означать, что республиканцы будут иметь большинство в обеих палатах Конгресса, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Edison Research пока не спрогнозировал, кто будет контролировать Палату представителей. Он прогнозирует, что республиканцы получат не менее 215 мест, а демократы не менее 206. Остались неопределенными гонки за 14 мест. Наименьшее большинство в Палате представителей составляет 218.

Республиканцы уже обеспечили себе большинство в Сенате США не менее 52-46, прогнозирует Edison Research.

Дополнение

Как сообщалось, контроль над Палатой представителей дает партии полномочия инициировать законодательство о расходах и начинать процедуру импичмента против должностных лиц. При Трампе, как сообщалось, объединенная Республиканская партия могла бы легче протолкнуть снижение налогов и ввести меры по контролю на границе.