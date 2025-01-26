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Рейсовый автобус Киев-Кишинев попал в ДТП: что известно о пострадавших

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

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В Оргиевском районе Молдовы автобус съехал с дороги и повредил ограждение. Двое пассажиров госпитализированы, водитель был трезв, полиция расследует обстоятельства аварии.

В Молдове произошла авария рейсового автобуса Киев-Кишинев, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.

Детали

25 января рейсовый автобус, следовавший по маршруту Киев-Кишинев, попал в дорожно-транспортное происшествие вблизи села Пересичино в Оргиевском районе.

По предварительным данным полиции, водитель транспортного средства потерял контроль над управлением, в результате чего автобус съехал с дороги, повредил металлическое ограждение и дорожный знак. 

В результате инцидента пострадали двое пассажиров - мужчина и женщина. Их госпитализировали в Оргиевскую районную больницу для оказания медицинской помощи. 

Водитель 1956 года рождения прошел проверку на алкоголь, которая показала, что он был трезв. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия. Расследование продолжается.

В Молдове рейсовый автобус, следовавший в Киев, попал в ДТП: есть жертвы11.07.24, 16:59 • 14916 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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