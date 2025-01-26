Рейсовый автобус Киев-Кишинев попал в ДТП: что известно о пострадавших
Киев • УНН
В Оргиевском районе Молдовы автобус съехал с дороги и повредил ограждение. Двое пассажиров госпитализированы, водитель был трезв, полиция расследует обстоятельства аварии.
В Молдове произошла авария рейсового автобуса Киев-Кишинев, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
Детали
25 января рейсовый автобус, следовавший по маршруту Киев-Кишинев, попал в дорожно-транспортное происшествие вблизи села Пересичино в Оргиевском районе.
По предварительным данным полиции, водитель транспортного средства потерял контроль над управлением, в результате чего автобус съехал с дороги, повредил металлическое ограждение и дорожный знак.
В результате инцидента пострадали двое пассажиров - мужчина и женщина. Их госпитализировали в Оргиевскую районную больницу для оказания медицинской помощи.
Водитель 1956 года рождения прошел проверку на алкоголь, которая показала, что он был трезв. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия. Расследование продолжается.
В Молдове рейсовый автобус, следовавший в Киев, попал в ДТП: есть жертвы11.07.24, 16:59 • 14916 просмотров