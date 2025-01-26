Рейсовий автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП: що відомо про постраждалих

У Молдові сталася аварія рейсового автобуса Київ-Кишинів, унаслідок якої постраждали люди. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.

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25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ-Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі.

За попередніми даними поліції, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак.

Унаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Їх госпіталізували до Оргіївської районної лікарні для надання медичної допомоги.

Водій 1956 року народження пройшов перевірку на алкоголь, яка показала, що він був тверезий. Наразі поліція встановлює обставини та причини події. Розслідування триває.

У Молдові рейсовий автобус, який прямував до Києва, потрапив у ДТП: є жертви