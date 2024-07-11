Рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем, есть жертвы, передает УНН со ссылкой на News Maker.

Детали

Авария произошла 11 июля на трассе R7 в Ришканском районе. В результате ДТП погибли два человека - водитель легкового автомобиля и его пассажирка.

По информации полиции, водитель автомобиля Renault решил развернуться на трассе через сплошную линию разметки. В этот момент в него врезался рейсовый автобус.

В результате ДТП 74-летний водитель легкового автомобиля и его 69-летняя жена, которая находилась на пассажирском сиденье, погибли на месте.