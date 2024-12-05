Региональный суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в США
Киев • УНН
Региональный суд Вены отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Прокуратура планирует обжаловать это решение до 16 декабря по делу о взятках за добычу титана в Индии.
Австрийский суд отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в коррупционных схемах, связанных со взятками за добычу титана в Индии. Об этом сообщает Vienna Online, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, венский региональный суд принял свое решение 7 ноября, но объявил о нем только вечером 4 декабря. Это решение стало результатом длительного судебного процесса по экстрадиции Фирташа в США, где его обвиняют в сговоре с целью уплаты взяток в Индии за получение прав на добычу титана, который используется в производстве реактивных двигателей.
Издание отмечает, что прокуратура планирует подать апелляцию до 16 декабря.
Дополнение
Фирташ обвиняется в США в сговоре с целью уплаты взяток в Индии за права на добычу титана, который используется в производстве реактивных двигателей. Сам Фирташ отрицает все обвинения и настаивает на своей невиновности.
Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Напомним
Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, его жены и финансиста Дениса Горбуненко. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов.
В июне этого года Президент Украины Владимир Зеленский продлил действия санкций против 390 олигархов, связанных с Россией. В частности, в санкционном списке - Дмитрий Фирташ и Олег Дерипаска.