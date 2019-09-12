Реформа прокуратуры не может быть реализована ранее 2021 года - Комитет ВР

В Комитете ссылаются на замечания Министерства финансов Украины, где указано, что реализация положений законопроекта может повлиять на показатели бюджета и может потребовать дополнительных расходов из государственного бюджета для Генеральной прокуратуры, объем которых невозможно вычислить при отсутствии исходных данных, в частности на:

выплату выходного пособия при увольнении военным прокурорам в 2019 году;

повышение базового должностного оклада прокуроров окружной прокуратуры с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и увеличение повышающих коэффициентов для должностных окладов прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур.

Министерством финансов также указано, что законопроект нуждается в предоставлении Генеральной прокуратурой обоснований и расчетов, подтверждающих отсутствие дополнительной потребности в средствах государственного бюджета на его реализацию, обращая внимание на отсутствие соответствующих материалов в сопроводительных документах к законопроекту, как это определено частью первой статьи 27 Бюджетного кодекса Украины.

"Определенный в законопроекте срок вступления в силу соответствующего закона не соответствует требованиям части третьей статьи 27 Бюджетного кодекса Украины, согласно которой законы Украины или их отдельные положения, которые влияют на показатели бюджета (уменьшают поступления бюджета и/или увеличивают расходы бюджета) и принимаются после 15 июля года, предшествующего плановому, вводятся в действие не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым", - указано в документе.

По итогам рассмотрения Комитет принял решение, что проект Закона Украины "О внесении изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (реестр. № 1032 от 29.08.2019 г.), поданный Президентом Украина будет иметь влияние на показатели бюджета (может потребовать дополнительных расходов государственного бюджета на содержание органов прокуратуры, в частности в 2019 году).

В случае принятия соответствующего закона в 15 июля 2020 года он вводиться в действие не ранее 1 января 2021 года, а после 15 июля 2020 года - не ранее 1 января 2022 года (или 1 января следующего за этим года в зависимости от времени принятия закона).

Напомним, Генпрокурор Рябошапка сообщил, что только компенсация военным прокурорам за освобождение от военной службы составит 100 млн грн.

Ранее Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) выявило в президентском законопроекте о реформе прокуратуры существенные коррупционные риски.

Также, в ГНЭУ отметили, что работники прокуратуры не могут быть уволены в день вступления в силу законопроекта. Получить предупреждение об увольнении они должны не позднее, чем за два месяца.

В то же время, ликвидация военной прокуратуры и сокращение штата прокуроров на треть негативно повлияет на качество расследования уголовных производств, предупреждают в ГНЭУ.