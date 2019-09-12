Реформа прокуратури не може бути реалізована раніше 2021 року – Комітет ВР

У Комітеті посилаються на зауваження Міністерства фінансів України, де вказано, що реалізація положень законопроекту може вплинути на показники бюджету та може потребувати додаткових видатків з державного бюджету для Генеральної прокуратури, обсяг яких неможливо обрахувати за відсутності вихідних даних, зокрема на:

виплату вихідної допомоги при звільненні військовим прокурорам у 2019 році;

підвищення базового посадового окладу прокурорів окружної прокуратури з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та збільшення підвищуючих коефіцієнтів для посадових окладів прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур.

Міністерством фінансів також зазначено, що законопроект потребує надання Генеральною прокуратурою обґрунтувань та розрахунків, які підтверджують відсутність додаткової потреби у коштах державного бюджету на його реалізацію, звертаючи увагу на відсутність відповідних матеріалів у супровідних документах до законопроекту, як це визначено частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України.

“Визначений у законопроекті термін набрання чинності відповідного закону не відповідає вимогам частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно якої Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим”, — вказано у документі.

За підсумками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” (реєстр. № 1032 від 29.08.2019 р.), поданий Президентом України, матиме вплив на показники бюджету (може потребувати додаткових видатків державного бюджету на утримання органів прокуратури, зокрема у 2019 році).

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року — не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).

Нагадаємо, Генпрокурор Рябошапка повідомив, що лише компенсація військовим прокурорам за звільнення з військової служби сягне 100 млн грн.

Раніше Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) виявило у президентському законопроекті про реформу прокуратури суттєві корупційні ризики.

Також, в ГНЕУ наголосили, що працівники прокуратури не можуть бути звільнені в день набрання чинності законопроекту. Отримати попередження про звільнення вони повинні не пізніше, ніж за два місяці.

Водночас, ліквідація військової прокуратури та скорочення штату прокурорів на третину негативно вплине на якість розслідування кримінальних проваджень, попереджають в ГНЕУ.