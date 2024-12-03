Разрывы интернет-кабелей между Швецией и Финляндией: полиция не подтверждает возможность диверсии
Киев • УНН
Во вторник выявлено два новых повреждения интернет-кабелей между Швецией и Финляндией на территории Финляндии. Финская полиция изначально подозревала преступление, но позже отказалась от уголовного расследования.
Обрывы кабеля были обнаружены во вторник и, вероятно, произошли на суше в Финляндии. Передает УНН со ссылкой на телевидение Швеции (SVT).
Как стало известно сегодня утром, интернет-соединениях между Швецией и Финляндией произошло два новых повреждения кабеля. финская полиция предоставила разъяснения.
"Полиция пока не ведет уголовного расследования по разрыву кабеля между Финляндией и Швецией", - говорится в заявлении полиции Финляндии.
Следует отметить, что правоохранители изначально заявили, что ведомство подозревает, что с разрывом кабеля стоит преступление. Но позже во вторник утром полиция заявила, что не расследует инцидент.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на WSJ передавало обновление информации по поводу дела перерезания кабелей в Балтийском море: экипаж китайского судна Yi Peng 3 подозревают в умышленном перетягивании якоря на 100 миль (более 160 км), чтобы перерезать балтийские кабели.
В ночь на вторник выявлено два новых разрыва оптоволоконных кабеляв на территории Финляндии. Финская полиция рассматривает версию преступления, а компания Global Connect работает над устранением неисправностей.