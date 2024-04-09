Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  72580 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  84684 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  127218 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  123465 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164845 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129688 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206016 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193186 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182968 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152949 просмотра

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2 апреля 2024, 04:45  •  457942 просмотра

Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора

Несколько российских подразделений, в частности 328-й полк 104-й дивизии вдф рф и 345-й полк той же дивизии, могут быть причастны к расстрелу безоружных украинских военнопленных под Крынками в Херсонской области.

Война •   •  13052 просмотра
Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора

Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК

Будут судить командира роты охраны ТЦК в Ивано-Франковской области, под руководством которого фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды.

Криминал и ЧП •   •  12872 просмотра
Фиктивно зачислял на службу футболистов: на Прикарпатье будут судить командира ТЦК

Атака на авиационный завод в воронежской области рф: источники сообщили, что это спецоперация ГУР

Два беспилотника атаковали авиационный завод № 711 в воронежской области россии.

Война •   •  13563 просмотра
Атака на авиационный завод в воронежской области рф: источники сообщили, что это спецоперация ГУР

Донетчина: армия рф ночью ударила по Дружковке, из-за обстрелов за сутки один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе ребенок, в результате обстрела российскими войсками семи населенных пунктов в Донецкой области.

Война •   •  15496 просмотра
Донетчина: армия рф ночью ударила по Дружковке, из-за обстрелов за сутки один человек погиб, пятеро ранены

Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго

Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, а именно - высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях.

Война •   •  16957 просмотра
Враг ночью атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Львовской областях, Харьковская область до сих пор на графиках - Минэнерго

"Готовила новые удары рф по Харьковской области": СБУ задержала российскую информаторку

Служба безопасности Украины задержала вражескую информаторку, которая готовила новые российские удары на Харьковщине.

Война •   •  15409 просмотра
"Готовила новые удары рф по Харьковской области": СБУ задержала российскую информаторку

Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

Специальный прокурор Джек Смит призвал Верховный суд США отклонить просьбу Трампа об иммунитете от судебного преследования за попытки отменить выборы 2020 года, ссылаясь на принцип, что "никто не стоит над законом".

Новости Мира •   •  14053 просмотра
Спецпрокурор призывает суд США отклонить предложение Трампа о неприкосновенности

В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

Кораблей противника в Черном море не наблюдается, поскольку они находятся в своем пункте базирования, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Война •   •  14716 просмотра
В Черном море не наблюдается присутствие кораблей врага - Гуменюк

В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

В результате короткого замыкания электросети в счетчике произошел пожар в девятиэтажном доме в Николаеве. Спасатели эвакуировали 40 человек, среди них - один ребенок.

Общество •   •  14376 просмотра
В Николаеве в многоэтажке произошел пожар: спасатели эвакуировали 40 человек

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Правоохранителю, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, сегодня будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Киев •   •  72580 просмотра
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого