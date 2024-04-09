Расстрел украинских военнопленных: проверяют на причастность несколько подразделений россиян - Офис Генпрокурора

Сейчас правоохранители проверяют на причастность к расстрелу безоружных украинских военнопленных вблизи Крынок на Херсонщине несколько подразделений россиян. Об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Он указал, что впервые информация об убийстве пленных появилась в социальных сетях 6 апреля. Ее разместили сами россияне. На следующий день было начато расследование главного управления Нацполиции и прокуратуры Херсонской области.

"За это время были проведены некоторые неотложные следственные действия. Были проведены осмотры в открытых источниках, были даны поручения в соответствующие подразделения ВСУ, чтобы они подтвердили данные наших погибших бойцов, подтвердили нам место", - заявил Белоусов.

Он рассказал, что сейчас проверяют на причастность к совершению этого преступления несколько подразделений россиян.

"Появилась информация первая о возможной причастности оккупантов из 328-го полка 104-й дивизии вдф рф. В том Telegram-канале оккупантов, где впервые была такая информация, был упомянут 345-й полк этой же дивизии. То есть как минимум два подразделения 104-й дивизии вдф рф сейчас проверяются. Мы проверяем также другие подразделения рф, которые могли быть там в это время", - рассказал он.

Также Белоусов рассказал, что проверяется информация о личностях военных, которые погибли. По предварительным данным, это произошло вблизи села Крынки Херсонской области.

Дополнение

Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста относительно очередного нарушения международного гуманитарного права российской армией, связанного с расстрелом украинских военнопленных.