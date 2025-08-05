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Нью-Йорк Таймс

Расходы из общего фонда госбюджета за 7 месяцев превышают доходы на 700 млрд грн - Минфин

Киев • УНН

 • 888 просмотра

За январь-июль в госбюджет Украины поступило 2,09 трлн грн, расходы составили 2,78 трлн грн. Расходы общего фонда превысили доходы на 700 млрд грн.

Расходы из общего фонда госбюджета за 7 месяцев превышают доходы на 700 млрд грн - Минфин

В госбюджет Украины за январь-июль поступило около 2,09 трлн грн, из которых 1,47 трлн грн - в общий фонд. Кассовые расходы за этот период составили 2,78 трлн грн, из которых 2,17 трлн грн - из общего фонда. Таким образом, расходы из общего фонда госбюджета за 7 месяцев превысили доходы на 700 млрд грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов во вторник, пишет УНН.

За январь-июль 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1,47 трлн гривен. В целом, по итогам января-июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,09 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 2,78 трлн грн, в том числе общего фонда - 2,17 трлн гривен.

- сообщили в Минфине.

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В частности, по итогам июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 226,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей. В том числе в общий фонд - 163,5 млрд гривен.

Юлия Шрамко

Экономика
Министерство финансов Украины
Украина