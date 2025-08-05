Видатки із загального фонду держбюджету за 7 місяців вищі за доходи на 700 млрд грн - Мінфін
Київ • УНН
За січень-липень до держбюджету України надійшло 2,09 трлн грн, видатки становили 2,78 трлн грн. Видатки загального фонду перевищили доходи на 700 млрд грн.
До держбюджету України за січень-липень надійшло близько 2,09 трлн грн, з яких 1,47 трлн грн - до загального фонду. Касові видатки за цей період становили 2,78 трлн грн, з яких 2,17 трлн грн - з загального фонду. Таким чином, видатки із загального фонду держбюджету за 7 місяців перевищили доходи на 700 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів у вівторок, пише УНН.
За січень-липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,47 трлн гривень. У цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду - 2,17 трлн гривень
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Зокрема, за підсумками липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. У тому числі до загального фонду - 163,5 млрд гривень.