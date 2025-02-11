Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены жилые дома и учебное заведение

Кривой Рог подвергся ракетному удару. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Ракетная атака. Информация позже. Главное - все живы - сообщил Вилкул.

Известно, что есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.

Рядом разворачивают Штаб помощи людям, резюмировал Вилкул.

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