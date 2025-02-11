Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены жилые дома и учебное заведение
Киев • УНН
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого повреждены многоквартирные дома, объекты бизнеса и учебное заведение. По сообщению главы Совета обороны города, жертв нет, развернут Штаб помощи.
Кривой Рог подвергся ракетному удару. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Ракетная атака. Информация позже. Главное - все живы
Известно, что есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.
Рядом разворачивают Штаб помощи людям, резюмировал Вилкул.
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