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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

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Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

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Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 102857 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

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Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 100485 просмотра

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В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

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Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены жилые дома и учебное заведение

Киев  •  УНН

 • 7748 просмотра

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого повреждены многоквартирные дома, объекты бизнеса и учебное заведение. По сообщению главы Совета обороны города, жертв нет, развернут Штаб помощи.

Кривой Рог подвергся ракетному удару. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.  

Ракетная атака. Информация позже. Главное - все живы 

- сообщил Вилкул.

Известно, что есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.

Рядом разворачивают Штаб помощи людям, резюмировал Вилкул.

Атака дронов на Днепропетровщине: загорелся пожар на предприятии и новая жертва в Кривом Роге18.01.25, 08:02 • 51554 просмотра

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Антонина Туманова

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