Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад

Кривий ріг зазнав ракетного удару. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Ракетна атака. Інформація згодом. Головне – всі живі - повідомив Вілкул.

Наразі відомо, що є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.

Поруч розгортають Штаб допомоги людям, резюмував Вілкул.

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