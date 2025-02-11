Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад
Київ • УНН
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого пошкоджено багатоквартирні будинки, об'єкти бізнесу та навчальний заклад. За повідомленням голови Ради оборони міста, жертв немає, розгорнуто Штаб допомоги.
Кривий ріг зазнав ракетного удару. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
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Наразі відомо, що є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.
Поруч розгортають Штаб допомоги людям, резюмував Вілкул.
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