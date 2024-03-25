Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

В результате утренней ракетной атаки на Киев известно уже о 9 пострадавших. об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Количество пострадавших в Печерском районе столицы возросло до 9 человек, двое из них госпитализированы. Работы продолжаются - резюмировали в ГСЧС.

Полиция показала последствия утренней вражеской атаки на Киевскую область

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на Kyiv Post сообщал, что главной целью удара по Киеву баллистическими ракетами 25 марта была Служба безопасности Украины.

Напомним

Из-за ракетной российской атаки на Киев пострадали две беременные женщины. У них острая реакция на стресс.