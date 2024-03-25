Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы после сегодняшней вражеской ракетной атаки на город, пишет УНН.

Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места - написал Кличко в соцсетях.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.