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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Аварийные службы были вызваны в три района Киева после ракетного обстрела столицы, в результате которого был поврежден жилой дом в Печерском районе.

Война •   •  62791 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Российский ракетный удар по Киеву повредил жилой дом в Печерском районе. На место выехали оперативные службы.

Война •   •  42978 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Депутаты предлагают увеличить штрафы до 5 100 грн и лишение прав до 10 лет за непредоставление преимущества в движении специальным транспортным средствам, таким как кареты скорой помощи, пожарные бригады и полицейские машины с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

Общество •   •  39064 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Президент Зеленский поблагодарил бойцов СБУ по случаю их профессионального праздника.

Война •   •  35437 просмотра
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

Виктор Николюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, объявил о своей отставке, чтобы возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта.

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Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ заявил об отставке

В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО.

Война •   •  32323 просмотра
В Киеве взрывы, работает ПВО

Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать

Поступающие в высшие учебные заведения Украины отныне могут зарегистрироваться для участия в национальном многопредметном тестировании (ВНО) через мобильное приложение "Дія", что ускоряет процесс регистрации.

Общество •   •  28709 просмотра
Абитуриенты могут зарегистрироваться на НМТ через "Дія": как это сделать

рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии

российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку они имеют больше артиллерии и начали использовать больше беспилотников, в то время как Украина хорошо защищается и бережет людей, несмотря на сложную ситуацию.

Война •   •  24824 просмотра
рф начала использовать больше беспилотников на фронте - глава Генштаба Эстонии

Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии

Бум искусственного интеллекта требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, создавая риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии, поскольку ИИ может заставить компании больше полагаться на ископаемые виды топлива, чем ожидалось.

Новости Мира •   •  21762 просмотра
Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии

Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине

россия не остановится, если выиграет войну в Украине. Поэтому Киев нуждается в большей поддержке, чтобы победить Россию, считает посол США в Великобритании.

Война •   •  24127 просмотра
Посол США в Британии: россия не остановится, если выиграет войну в Украине