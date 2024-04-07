Ракеты Taurus облегчили бы нашу жизнь - Буданов

Немецкие ракеты дальнего радиуса действия Taurus облегчили бы жизнь украинцев. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью ARD, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Таурус, безусловно, облегчил бы нам жизнь. Это отличное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важные цели - сказал Буданов.

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Первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Торстен Фрай заявил о шансе для поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus в Украину.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о немецких дальнобойных крылатых ракетах Taurus, которые ранее просила Украина.

Украина, по данным немецких СМИ, попросила ракеты радиусом действия 500 километров от Германии в мае прошлого года. Шольц сначала явно отклонил эту просьбу в октябре, а затем еще несколько раз в этом году. Шольц отвергает поставку в Украину ракет Taurus, поскольку опасается, что это может втянуть Германию в войну.

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