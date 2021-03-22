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Совет Европы призывает Испанию изменить уголовный кодекс из-за скандального ареста рэпера

Совет Европы призывает Испанию изменить уголовный кодекс из-за скандального ареста рэпера

Киев  •  УНН

 • 14151 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала испанские власти внести поправки в уголовный кодекс королевства на фоне постоянно увеличивающегося числа уголовных дел за оскорбление монархии и восхваление терроризма, пишет УНН.

Детали

“В письме, адресованном министерству юстиции Испании и обнародованном сегодня, комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призывает власти Испании внести комплексные поправки в уголовный кодекс для того, чтобы укрепить существующие гарантии свободы выражения мнения и способствовать работе испанских судов в принятии решений в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции по правам человека”, — сообщается в публикации, обнародованной в понедельник Советом Европы.

Миятович отметила, что в последние годы в Испании возросло количество случаев уголовного преследования музыкальных исполнителей и артистов за неоднозначные тексты песен и выступления. Аналогичные меры, по мнению комиссара, применяются и в отношении активистов, размещающих в социальных сетях заявления, которые власти Испании считают оскорбительными в рамках уголовного законодательства королевства. Речь идет о положениях об оскорблении монархии и восхвалении терроризма. Комиссар считает, что некоторые законы прописаны недостаточно четко, что может привести к избыточным ограничениям свободы выражения мнений.

Spanish authorities should amend the Criminal Code to strengthen existing safeguards of the right to #FreedomofExpression
Read my exchange of letters with the Minister of Justice of #Spain @justiciagob @Jccampm https://t.co/UYA5hhOAm0

— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) March 22, 2021

Контекст

В субботу вечером в Мадриде прошла акция протеста в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в Каталонии. Зачастую манифестации перерастали в беспорядки, полиция применяла силу против участников протестов. В результате были задержаны десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен на видеохостинге YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в заключение.

Недавно стало известно, что рэперу, арест которого спровоцировал беспорядки в Испании, грозит еще до 5 лет тюрьмы.

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