Рада Європи закликає Іспанію змінити кримінальний кодекс через скандальний арешт репера

“У листі, адресованому міністерству юстиції Іспанії і оприлюдненому сьогодні, комісар Ради Європи (РЄ) з прав людини Дунья Міятович закликає владу Іспанії внести комплексні поправки до кримінального кодексу для того, щоб зміцнити існуючі гарантії свободи вираження поглядів та сприяти роботі іспанських судів в прийнятті рішень відповідно до статті 10 Європейської конвенції з прав людини”, — повідомляється в публікації, оприлюдненій в понеділок Радою Європи.

Міятович зазначила, що в останні роки в Іспанії зросла кількість випадків кримінального переслідування музичних виконавців і артистів за неоднозначні тексти пісень і виступи. Аналогічні заходи, на думку комісара, застосовуються і щодо активістів, які розміщують в соціальних мережах заяви, які влада Іспанії вважає образливими в рамках кримінального законодавства королівства. Йдеться про положення про образу монархії та вихвалянні тероризму. Комісар вважає, що деякі закони прописані недостатньо чітко, що може привести до надмірних обмежень свободи вираження думок.

У суботу ввечері в Мадриді пройшла акція протесту на підтримку іспанського репера Пабло Аселя, засудженого за прославляння тероризму і образу корони. Мітинги проти арешту репера почалися в Іспанії 16 лютого. Велика частина акцій пройшла в Каталонії. Найчастіше маніфестації переростали в безлади, поліція застосовувала силу проти учасників протестів. В результаті були затримані десятки осіб.

Асель був засуджений до дев’яти місяців в’язниці за прославляння тероризму і образу корони в своїх публікаціях в Twitter і в пісні, кліп на яку був розміщений на відеохостингу YouTube. Репер повинен був добровільно з’явитися у в’язницю 12 лютого, однак не зробив цього. Він забарикадувався разом з прихильниками в університеті міста Льєйда, щоб уникнути арешту. Тим не менше 16 лютого Асель був затриманий і взятий під варту.

Нещодавно стало відомо, що реперу, арешт якого спровокував заворушення в Іспанії, загрожує ще до 5 років в’язниці.