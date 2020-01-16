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Рада сегодня планирует повторно рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

Киев • УНН

 • 14068 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Парламентарии на сегодняшнем пленарном заседании планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности, начать повторное рассмотрение законопроектов по легализации игорного бизнеса, а также рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Регламент ВРУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Рада сегодня планирует повторно рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

Так, парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов о легализации игорного бизнеса №2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10. Также нардепы планируют внести в повестку дня и рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент ВРУ по совершенствованию законодательной процедуры №2691, 2691-1. А также рассмотреть во втором чтении изменения в Регламент ВРУ по совершенствованию электронной формы законодательного процесса №2492.

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты №1209-1, 1210 по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, №0901 о полном общем среднем образовании, №0863 об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности, №0930 по обеспечению бесплатным питанием детей ВПЛ.

Также в первом чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект о финансовом лизинге №1111, относительно ресторанного хозяйства №2136, по созданию национального органа интеллектуальной собственности №2255, 2255-1. А также законопроект №2379 о проведении национальной инвентаризации лесов.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос ратификации, а также проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва №2745.

Напомним, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.

За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.

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