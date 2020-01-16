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Рада сьогодні планує повторно розглянути законопроект про гральний бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Парламентарі на сьогоднішньому пленарному засіданні планують розглянути низку законопроектів, зокрема, почати повторний розгляд законопроектів щодо легалізації грального бізнесу, а також розглянути у другому читанні законопроект про внесення змін до Регламенту ВРУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.

Рада сьогодні планує повторно розглянути законопроект про гральний бізнес

Так, парламентарі планують розглянути низку законопроектів про легалізацію грального бізнесу №2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10. Також нардепи планують внести до порядку денного та розглянути законопроект про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо удосконалення законодавчої процедури №2691, 2691-1. А також розглянути у другому читанні зміни до Регламенту ВРУ щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу №2492.

Окрім того, у другому читанні планують розглянути законопроекти №1209-1, 1210 щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, №0901 про повну загальну середню освіту, №0863 щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності, №0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей ВПО.

Також у першому читанні нардепи планують розглянути законопроект про фінансовий лізинг №1111, щодо ресторанного господарства №2136, щодо створення національного органу інтелектуальної власності №2255, 2255-1. А також законопроект №2379 щодо проведення національної інвентаризації лісів.

Окрім того, планується розглянути питання ратифікації, а також проект постанови про календарний план проведення третьої сесії ВРУ дев'ятого скликання №2745.

Нагадаємо, парламентарі 19 грудня 2019 року провалили голосування за законопроект щодо легалізації грального бізнесу.

Після чого Президент України Володимир Зеленський заявив про закриття всіх гральних залів на території України.

За один день в Україні закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.

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