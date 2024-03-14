Рада призывает мир осудить "выборы" рф на ВОТ и усилить санкции

Верховная Рада приняла постановление с призывом к иностранным государствам, международным организациям и парламентским ассамблеям осудить проведение незаконных так называемых "выборов" президента рф на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Парламент обратился к правительствам и парламентам иностранных государств, международных организаций, парламентских ассамблей в связи с проведением рф "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины. ЗА- 282 - написал Железняк в соцсетях.

По его словам, Совет призывает:

1) осудить действия рф по организации и проведению так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;

2) противодействовать попыткам россии привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на ВОТ;

3) усилить санкционное давление на рф и применить или усилить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении должностных лиц и граждан российской федерации, причастных к организации и проведению незаконных "президентских выборов" на ВОТ;

4) консолидировать усилия всех партнеров Украины для увеличения помощи Силам безопасности и обороны Украины путем предоставления необходимой военной помощи для усиления ее оборонительных возможностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;

5) принять активное участие в реализации Формулы мира Президента Украины (Украинской формулы мира) и в учредительном Глобальном саммите мира.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины заявило, что проведение "выборов" президента рф на временно оккупированных территориях Украины является незаконным и не будет иметь никаких правовых последствий, и призвало граждан не принимать в них участия, а международное сообщество - не признавать их результаты.