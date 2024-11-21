Рада планирует восстановить систему мониторинга выбросов парниковых газов
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении обязательного мониторинга выбросов парниковых газов, который был добровольным с начала войны. Система обеспечит сбор верифицированных данных для создания системы торговли квотами.
Верховная Рада приняла за основу законопроект об обязательном восстановлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, что с начала войны было добровольно.
Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12131.
Детали
12131 - мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. За основу (260)
Согласно законопроекту, планируется возобновить работу Единого реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов - публичный электронный реестр, обеспечивающий создание, сбор, накопление, хранение, учет, защиту, отображение, обработку сведений об установках и документов в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, а также электронное взаимодействие в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов;
Реестр содержит следующие документы и сведения:
заявление о проведении регистрационного действия;
отчет оператора;
план мониторинга;
план мониторинга с изменениями;
отчет о совершенствовании;
решение о проведении невыездной верификации;
верификационный отчет;
решение об отказе в принятии отчета оператора;
об операторе установки, на которой осуществляется один или более видов деятельности, входящих в перечень видов деятельности, выбросы парниковых газов в результате осуществления которых подлежат мониторингу, отчетности и верификации;
об установке, на которой осуществляется один или более видов деятельности, входящих в перечень видов деятельности, выбросы парниковых газов в результате осуществления которых подлежат мониторингу, отчетности и верификации;
об объемах выбросов парниковых газов (количественные и качественные показатели);
документы по обмену информацией с целью координации действий и/или работы, связанной с мониторингом, отчетностью и верификацией.
«Установки, из которых осуществляются выбросы парниковых газов в результате деятельности, входящей в перечень видов деятельности, утвержденного Кабинетом министров, подлежат регистрации в Едином реестре автоматически
В пояснительной записке указывается, что система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, которая функционирует в Украине с 1 января 2021 года, важным требованием по прозрачности и залогом для создания системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, но в связи с введение военного положения из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отчетность является добровольной.
Восстановление обязательной системы МЗВ во время военного положения обеспечит сбор верифицированных и прозрачных данных и позволит перейти к следующему шагу по созданию системы СТВ В Украине, которая является наиболее эффективным рыночным механизмом по сокращению выбросов парниковых газов
Кроме того, указывается, что законопроект разработан с целью соблюдения стратегического курса государства для приобретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и выполнения обязательств в рамках Ukraine Facility.
Напомним
Концентрация трех основных парниковых газов достигла новых максимумов в 2023 году. Текущие меры приведут только к снижению выбросов на 2,6% к 2030 году вместо требуемых 43%.