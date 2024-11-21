Рада планирует восстановить систему мониторинга выбросов парниковых газов

Верховная Рада приняла за основу законопроект об обязательном восстановлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, что с начала войны было добровольно.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12131.

Детали

12131 - мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. За основу (260) - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, планируется возобновить работу Единого реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов - публичный электронный реестр, обеспечивающий создание, сбор, накопление, хранение, учет, защиту, отображение, обработку сведений об установках и документов в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, а также электронное взаимодействие в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов;

Реестр содержит следующие документы и сведения:

заявление о проведении регистрационного действия;

отчет оператора;

план мониторинга;

план мониторинга с изменениями;

отчет о совершенствовании;

решение о проведении невыездной верификации;

верификационный отчет;

решение об отказе в принятии отчета оператора;

об операторе установки, на которой осуществляется один или более видов деятельности, входящих в перечень видов деятельности, выбросы парниковых газов в результате осуществления которых подлежат мониторингу, отчетности и верификации;

об установке, на которой осуществляется один или более видов деятельности, входящих в перечень видов деятельности, выбросы парниковых газов в результате осуществления которых подлежат мониторингу, отчетности и верификации;

об объемах выбросов парниковых газов (количественные и качественные показатели);

документы по обмену информацией с целью координации действий и/или работы, связанной с мониторингом, отчетностью и верификацией.

«Установки, из которых осуществляются выбросы парниковых газов в результате деятельности, входящей в перечень видов деятельности, утвержденного Кабинетом министров, подлежат регистрации в Едином реестре автоматически - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке указывается, что система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, которая функционирует в Украине с 1 января 2021 года, важным требованием по прозрачности и залогом для создания системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, но в связи с введение военного положения из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отчетность является добровольной.

Восстановление обязательной системы МЗВ во время военного положения обеспечит сбор верифицированных и прозрачных данных и позволит перейти к следующему шагу по созданию системы СТВ В Украине, которая является наиболее эффективным рыночным механизмом по сокращению выбросов парниковых газов - отмечается в документе.

Кроме того, указывается, что законопроект разработан с целью соблюдения стратегического курса государства для приобретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и выполнения обязательств в рамках Ukraine Facility.

Напомним

Концентрация трех основных парниковых газов достигла новых максимумов в 2023 году. Текущие меры приведут только к снижению выбросов на 2,6% к 2030 году вместо требуемых 43%.