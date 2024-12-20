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Работа над звонком Зеленского и Байдена продолжается - МИД

Работа над звонком Зеленского и Байдена продолжается - МИД

Киев  •  УНН

 • 4925 просмотра

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МИД Украины подтвердил работу над организацией телефонного разговора между Зеленским и Байденом, но конкретные даты пока неизвестны. Планируется обсуждение вопроса относительно приглашения Украины в НАТО.

В Министерстве иностранных дел заявили, что работают над звонком Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена, но о конкретных датах говорить рано. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Работа над телефонным разговором продолжается постоянно (речь идет о разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена - ред.). О конкретных датах пока рано говорить", - сказал Тихий.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский собирается позвонить в ближайшее время президенту США Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.

США продвигают членство Украины в НАТО потому что считают, что это является лучшей гарантией безопасности для страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также предположил, что другой "неплохой гарантией" может стать и присутствие европейского военного контингента в Украине после заключения соглашения о длительном мире.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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