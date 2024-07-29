Военная контрразведка и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще пятерых предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Находясь в составе оккупационных группировок рф, злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боев в Донецкой области в начале июля этого года. Один из задержанных - стрелок из 4-й отдельной мотострелковой бригады войск рф. Весь его взвод был уничтожен в ходе боев за Часов Яр, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после боестолкновения предатель две недели скрывался в окрестных лесополосах, где впоследствии был задержан украинскими защитниками. Злоумышленником оказался житель временно захваченного поселка Верхнегарасимовка Луганской области, который 24 февраля 2022 года добровольно присоединился к оккупантам.

Еще один предатель - бывший житель Одесской области. Накануне полномасштабной войны мужчина выехал в Россию, а после ее начала прибыл в военкомат в московской области и заключил контракт с минобороны рф. После непродолжительной подготовки на полигонах его направили штурмовать позиции ВСУ на Северском направлении. Там его взяли в плен вблизи Верхнекаменского.

Другой фигурант - житель временно захваченной части территории Донецкой области. Находясь в составе оккупационного подразделения "Шторм-Z", он участвовал в "мясных" штурмах Красногоровки. еще двое предателей - выходцы из Луганской области. Один из них в начале полномасштабной войны уехал в Магадан, где впоследствии "мобилизовался" в 39-ю отдельную мотострелковую бригаду вооруженных сил РФ. Во время боев в районе Угледара попал в плен.

Сейчас всем задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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