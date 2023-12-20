ПВО на Сумщине: уничтожены два ударных дрона типа "Шахед"

В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны вечером в среду были уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

В Командование воздушных сил ВСУ предупредили, что российские БпЛА заходят из Полтавской и Кировоградской областей в Черкасскую область. А другие группы дронов направляются из Сумской области на Черниговщину.

Напомним,

Часом ранее, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за того, что с юга взлетел российский МиГ-31К, способный нести сверхзвуковые ракеты, а также из-за многочисленных беспилотников, которые, по данным Командования воздушных сил Украины, россияне запустили по нашему государству с юга.