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ПВО на Сумщине: уничтожены два ударных дрона типа "Шахед"

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 20:03  •  16066 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника "Шахед" в Сумской области на фоне предупреждений о проникновении российских БПЛА в другие регионы. Из-за угроз, включая запуск МиГ-31К, была объявлена воздушная тревога по всей стране.

В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны вечером в среду были уничтожены два вражеских БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

В Командование воздушных сил ВСУ предупредили, что российские БпЛА заходят из Полтавской и Кировоградской областей в Черкасскую область. А другие группы дронов направляются из Сумской области на Черниговщину.

Напомним,

Часом ранее, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за того, что с юга взлетел российский МиГ-31К, способный нести сверхзвуковые ракеты, а также из-за многочисленных беспилотников, которые, по данным Командования воздушных сил Украины, россияне запустили по нашему государству с юга.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
ППО на Сумщині: знищені два ударні дрони типу "Шахед"
Air defense in Sumy region: two Shahed attack drones destroyed
Новости по теме

ПВО на Сумщине: уничтожены два ударных дрона типа "Шахед"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника "Шахед" в Сумской области на фоне предупреждений о проникновении российских БПЛА в другие регионы. Из-за угроз, включая запуск МиГ-31К, была объявлена воздушная тревога по всей стране.

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