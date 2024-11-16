путин снова использует энергию как оружие: глава Еврокомиссии об Австрии без российского газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на прекращение поставок газа российским "Газпромом" в Австрию и отметила, что российский диктатор "использует энергию как оружие", передает УНН.

"путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу сокращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища в ЕС заполнены", - отметила председатель Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен добавила, что Европа едина в поддержке Австрии.

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Дополнение

российский "Газпром" с 16 ноября останавливает транзит газа через Украину в Австрию.

Это последовало за решением австрийской компании OMV зачесть со счетов по контракту с "Газпромом" полученные 230 млн евро по арбитражу против "Газпрома". OMV тогда предупредила о "возможной остановке поставок газа" из России.