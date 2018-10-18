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Путин связал керченскую трагедию с влиянием США и Интернета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Трагедия в колледже в оккупированной Керчи стала результатом, в частности, влиянием соцсетей и Интернета, где много вредного для молодежи контента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТАСС.

"Вчерашняя трагедия - это, в частности, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в Интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов", - сказал Путин.

По его словам, это стало следствием недостаточной глобальной реакции на меняющиеся в мире условия, в том числе в виртуальном пространстве.

"Это означает, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", - считает Путин.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших, около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По последней информации, в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже погиб 21 человек.

Прокуратура АР Крым квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

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