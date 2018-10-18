Путін пов'язав керченську трагедію з впливом США і Інтернету

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Трагедія в коледжі в окупованій Керчі стала результатом, зокрема, впливом соцмереж й Інтернету, де багато шкідливого для молоді контенту. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає ТАСС.