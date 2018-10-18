Путін пов'язав керченську трагедію з впливом США і Інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Трагедія в коледжі в окупованій Керчі стала результатом, зокрема, впливом соцмереж й Інтернету, де багато шкідливого для молоді контенту. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає ТАСС.
“Вчорашня трагедія — це, зокрема, судячи з усього, результат глобалізації, як не дивно. Ось в соцмережах, в Інтернеті ми бачимо, що там цілі співтовариства створені, все почалося з відомих трагічних подій в школах Сполучених Штатів”, — сказав Путін.
За його словами, це стало наслідком недостатньої глобальної реакції на мінливі у світі умови, зокрема у віртуальному просторі.
“Це означає, що ми не створюємо потрібного, цікавого і корисного контенту для молодих людей, і вони хапають ось цей сурогат героїзму. Це призводить до трагедій подібного роду”, — вважає Путін.
Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 осіб були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.
За останньою інформацією, в результаті вибуху і стрілянини в керченському коледжі загинула 21 людина.
Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття українцям, які втратили дітей і близьких.