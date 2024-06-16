Путь Украины к миру лежит через усиление противовоздушной обороны - министр иностранных дел

Чем сильнее Украина - тем ближе мир к миру, а путь к миру начинается с усиления системы противовоздушной обороны. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы оказались в обстоятельствах, когда каждый элемент ПВО весит - это вопрос жизни и смерти, а также сохранения нашей энергетической инфраструктуры. И теперь дорога к миру, к восстановлению Украины начинается с противовоздушной обороны и оружия, усиливающего наших воинов на поле боя. Чем сильнее Украина, тем ближе восстановление мира", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он также прокомментировал вопрос задержки поставки систем ПВО, которые были оплачены Канадой. По словам Кулебы, развертывание этих систем зависит не только от Канады. Он добавил, что по его пониманию, Канада активно давит чтобы эти системы были изготовлены как можно быстрее.

Напомним, в мае Канада сообщила о выделении 55,7 млн долларов США на быструю поставку систем противовоздушной обороны в Украину. Как заявил тогда министр обороны Канады Билл Блэр, эти системы помогут Украине защититься от российских воздушных атак.