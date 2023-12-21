Протоиерей РПЦ из Крыма поставлял ударные дроны оккупантам: ему сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении протоиерею РПЦ из Крыма, который собирал деньги у жителей полуострова для закупки ударных дронов и другого вооружения и передавал их подразделениям российских войск, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Отмечается, что Служба безопасности собрала доказательную базу на протоиерея Дмитрия Кроткова - руководителя военного отдела "Крымской митрополии" РПЦ.

Находясь на временно захваченном полуострове, он организовал сбор средств на нужды оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны Украины.

По данным следствия, "благотворительные взносы" поступают на счета так называемого "специального гуманитарного центра" местной общины РПЦ, который возглавил Кротков.

Полученные таким образом деньги фигурант использует для оптовой закупки ударных дронов, тепловизоров, портативных радиостанций и антидронных ружей.

Установлено, что приобретенную продукцию Кротков лично отвозил подразделениям российских войск, дислоцированным на передовой в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях - говорится в сообщении СБУ.

Также во время пребывания на линии фронта он вместе с другими клириками РПЦ освящал боевую технику оккупантов и "благословлял" их на убийства украинцев.

Кроме того, в июне этого года после подрыва рашистами Каховской ГЭС Кротков приезжал в пострадавшие районы левобережья Херсонщины и "проповедовал" кремлевские нарративы о "причинах" теракта.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Дмитрию Кроткову о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Отмечается, что злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.

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Дополнение

Как установило расследование, фигурант поддержал российских захватчиков еще во время захвата Крыма. Тогда он был настоятелем храма УПЦ (МП) в Симферополе и вместе с оккупантами пытался блокировать бригаду береговой обороны ВСУ в селе Перевальное.

По данным следствия, клирик в громкоговоритель призвал украинских защитников сдаться и перейти на сторону врага. За это он получил "должность" в так называемой Крымской митрополии РПЦ.