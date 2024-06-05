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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

Оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 48 взрывов.

Общество •   •  6324 просмотра
Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин

путин заявил, что российские журналисты сталкиваются с запугиванием и препятствиями в западных странах, когда они просто высказывают российскую точку зрения на мировые события.

политика •   •  7884 просмотра
российские журналисты сталкиваются с препятствиями и запугиванием на Западе - путин

В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго

Графики аварийного отключения были введены в 12 регионах Украины из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, что потенциально может привести к перебоям в энергоснабжении объектов критически важной инфраструктуры.

Общество •   •  9193 просмотра
В 12 областях Украины применены аварийные отключения - Укрэнерго

Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

Депутат напомнил, что гражданин Украины в возрасте от 18 лет может скачать приложение Резерв+, создать там электронный кабинет и загрузить ту информацию, которая необходима. Вениславский уверяет, что в таком случае военнообязанный не будет признан годным или непригодным к военной службе, ведь он не прошел ВЛК. Но в таком случае человек "формально" выполнит требование закона.

Война •   •  10049 просмотра
Взятие на воинский учет 17-летних украинцев за рубежом: Вениславский разъяснил, надо ли приезжать в Украину

В Одесской области введены экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Одесской области. Добавим, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

Общество •   •  9663 просмотра
В Одесской области введены экстренные отключения света

путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных

По словам российского диктатора владимира путина, 6465 украинских солдат находятся в российском плену, тогда как 1348 россиян находятся в украинском плену.

Война •   •  11674 просмотра
путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных

Зеленский во Франции подпишет два соглашения на 650 млн евро для восстановления энерго инфраструктуры Украины

Во время визита Зеленского во Францию он подпишет соглашения с Макроном о предоставлении кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро для поддержки местных органов власти Украины и критически важной инфраструктуры, включая энергетику.

Экономика •   •  10913 просмотра
Зеленский во Франции подпишет два соглашения на 650 млн евро для восстановления энерго инфраструктуры Украины

В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

В Черкассыоблэнерго сообщают, что в области введены аварийные отключения из-за превышения лимита потребления. Аналогичное сообщение разместило и Черниговоблэнерго. Об отключении в Сумской области сообщили в ОВА.

Общество •   •  12204 просмотра
В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

Президент Зеленский встретился с эмиром Катара, поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудил подготовку к глобальному мирному саммиту, посвященному освобождению захваченных украинцев, и договорился о продолжении сотрудничества по возвращению детей, насильственно депортированных Россией.

политика •   •  12292 просмотра
Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии

По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, в Киеве отключения электроэнергии могут длиться дольше из-за большого количества критически важной инфраструктуры.

Экономика •   •  13916 просмотра
В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии