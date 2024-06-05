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Противник обстріляв Сумську область 18 разів: зафіксовано 48 вибухів

Противник обстріляв Сумську область 18 разів: зафіксовано 48 вибухів

Київ • УНН

 • 46193 перегляди

Окупанти 18 разів обстрілювали Сумську область, у результаті чого в декількох населених пунктах прогриміло 48 вибухів.

За день ворог 18 разів обстріляв Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 48 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Хотінська: росіяни здійснили мінометні обстріли (2 вибухи).

Білопільська: ворог завдав артилерійські (11 вибухів), гранатометні (8 вибухів) обстріли та атаку FPV дронами (2 вибухи).

Краснопільська: окупанти били з мінометів (5 вибухів), артилерії (5 вибухів) та атакували FPV дронами (3 вибухи).

Великописарівська: 2 міни скинув противник на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (4 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).

Новослобідська: ворожі сили скинули з БпЛА вибуховий пристрій (2 вибухи).

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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