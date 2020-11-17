Протесты под Радой: митингующие начали расходиться
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Митингующие, которые под стенами Верховной Рады Украины сегодня проводили акцию "SaveФОП", начали расходиться, передает корреспондент УНН.
Так, митингующие исполнили Гимн Украины и решили, что соберутся снова “по первому требованию”, после чего начали расходиться из-под стен ВР.
Напомним, что в столице у здания Верховной Рады второй день подряд проходила акция протеста “SaveФОП”.
Сейчас задержано одного участника митинга — мужчину из Тернопольской области.
Отметим, что участники акции требуют отмены “карантина выходного дня”, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.
Как сообщал УНН, сегодня парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП.
За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия. Против же — проголосовали 228 нардепов.