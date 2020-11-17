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Протести під Радою: мітингувальники почали розходитися

Протести під Радою: мітингувальники почали розходитися

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Мітингувальники, які під стінами Верховної Ради України сьогодні проводили акцію "SaveФОП" почали розходитися, передає кореспондент УНН.

Так, мітингувальники виконали Гімн України та вирішили, що зберуться знову «за першою вимогою», після чого почали розходитися з-під стін ВР.

Нагадаємо, що у столиці біля будівлі Верховної Ради другий день поспіль відбувалася акція протесту "SaveФОП". 

Наразі затримано одного учасника мітингу - чоловіка з Тернопільської області. 

Зазначимо, що учасники акції вимагають скасування "карантину вихідного дня", а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.

Як повідомляв УНН, сьогодні парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів.

За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення. Проти ж - проголосували 228 нардепів.

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