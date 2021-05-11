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Протест на Банковой: еще двум подозреваемым смягчили меры

Киев • УНН

 • 16099 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Киевский апелляционный суд изменил меры Артему Лисовцу и Давиду Гаджимурадову, которые являются подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта, по круглосуточному домашнему аресту на ночной. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

Протест на Банковой: еще двум подозреваемым смягчили меры

Детали

Так, в пресс-службе подтвердили, что суд изменил подозреваемым меры из круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Дополнение

Следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам в связи с нарушениями, совершенными на акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта.

Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Участников акции под Офисом Президента - Евгения Строканя, Сергея Филимонова, Влада Сорда, Артема Лисовца, Давида Гаджимурадова и Романа Ратушного - суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Позже суд отменил домашний арест Ратушному.

Кроме того, суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и Алексею Белковскому.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Однако в управлении административными зданиями Государственного управления делами сообщили, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, составляет 1571610 гривен.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП.

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