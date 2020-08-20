Прощание с Патоном состоится в клубе Кабмина - НАН
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Прощание с Героем Украины Борисом Патоном, который умер 19 августа, состоится в клубе Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.
"Национальная академия наук Украины с глубоким прискорбием сообщает, что 19 августа этого года мировую и отечественную науку постигла большая потеря - на 102-м году жизни остановилось сердце выдающегося украинского ученого в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента Национальной академии наук Украины, директора Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины, дважды Героя Социалистического труда, первого Героя Украины академика Бориса Евгеньевича Патона... Прощание с Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище", - говорится в сообщении.
Указано, что о времени будет сообщено дополнительно.
Напомним, Борис Патон умер в возрасте 101 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для организации прощания с Борисом Патоном создадут государственную комиссию.
Также на смерть Патона отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.