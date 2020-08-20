Прощание с Патоном состоится в клубе Кабмина - НАН

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81341 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101590 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126204 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107084 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127042 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101168 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101995 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104004 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101942 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

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Прощание с Патоном состоится в клубе Кабмина - НАН

Прощание с Патоном состоится в клубе Кабмина - НАН

Киев  •  УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Прощание с Героем Украины Борисом Патоном, который умер 19 августа, состоится в клубе Кабинета министров Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

"Национальная академия наук Украины с глубоким прискорбием сообщает, что 19 августа этого года мировую и отечественную науку постигла большая потеря - на 102-м году жизни остановилось сердце выдающегося украинского ученого в области металлургии, технологии металлов, электросварки и материаловедения, организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента Национальной академии наук Украины, директора Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины, дважды Героя Социалистического труда, первого Героя Украины академика Бориса Евгеньевича Патона... Прощание с Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище", - говорится в сообщении.

Указано, что о времени будет сообщено дополнительно.

Напомним, Борис Патон умер в возрасте 101 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для организации прощания с Борисом Патоном создадут государственную комиссию.

Также на смерть Патона отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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