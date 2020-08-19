Для організації прощання з Патоном створять державну комісію – Немчінов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення щодо створення державної комісії з поховань видатного українського науковця, президента Національної академії наук України Бориса Патона, про смерть якого стало відомо напередодні. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Щойно стало відомо, що відійшов у кращий світ Борис Євгенович Патон. Це велика втрата для всіх нас!" - написав Немчінов.

Він наголосив, що Патон був видатним вченим, який "полишив неймовірну спадщину: більше ніж 1000 публікацій, з них 20 монографій, 400 винаходів тощо". Міністр висловив співчуття рідним та близьким.

"Уряд не залишиться осторонь і займеться організацію проводів Бориса Євгеновича. Прем'єр-міністр вже дав доручення щодо створення державної комісії з поховань", - заявив Немчінов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна прощається з Борисом Патоном: якою була постать науковця

Як повідомляв УНН, у віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон. На смерть науковця відреагував Президент України Володимир Зеленський, назвавши його грандіозною особистістю.

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