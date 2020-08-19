Для организации прощания с Патоном создадут государственную комиссию — Немчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение по созданию государственной комиссии по захоронениям выдающегося украинского ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона, о смерти которого стало известно накануне. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Только что стало известно, что отошел в мир иной Борис Евгеньевич Патон. Это большая потеря для всех нас!" - написал Немчинов.
Он отметил, что Патон был выдающимся ученым, "оставил невероятное наследство: более 1000 публикаций, из них 20 монографий, 400 изобретений и т.п.". Министр выразил соболезнования родным и близким.
"Правительство не останется в стороне и займется организацией проводов Бориса Евгеньевича. Премьер-министр уже дал поручение о создании государственной комиссии по захоронениям", - заявил Немчинов.
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Как сообщал УНН, в возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. На смерть ученого отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, назвав его грандиозной личностью.