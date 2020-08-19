Для организации прощания с Патоном создадут государственную комиссию — Немчинов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71044 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97968 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123311 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105388 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125223 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100701 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101603 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103771 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101866 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Для организации прощания с Патоном создадут государственную комиссию — Немчинов

Для организации прощания с Патоном создадут государственную комиссию — Немчинов

Киев  •  УНН

 • 15740 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение по созданию государственной комиссии по захоронениям выдающегося украинского ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона, о смерти которого стало известно накануне. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Только что стало известно, что отошел в мир иной Борис Евгеньевич Патон. Это большая потеря для всех нас!" - написал Немчинов.

Он отметил, что Патон был выдающимся ученым, "оставил невероятное наследство: более 1000 публикаций, из них 20 монографий, 400 изобретений и т.п.". Министр выразил соболезнования родным и близким.

"Правительство не останется в стороне и займется организацией проводов Бориса Евгеньевича. Премьер-министр уже дал поручение о создании государственной комиссии по захоронениям", - заявил Немчинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина прощается с Борисом Патоном: какой была личность ученого

Как сообщал УНН, в возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. На смерть ученого отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, назвав его грандиозной личностью.

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