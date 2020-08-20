Прощання з Патоном відбудеться у клубі Кабміну - НАН
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Прощання з Героєм України Борисом Патоном, який помер 19 серпня, відбудеться у клубі Кабінету міністрів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАН України.
"Національна академія наук України з глибоким сумом повідомляє, що 19 серпня цього року світову і вітчизняну науку спіткала велика втрата – на 102-му році життя зупинилося серце видатного українського вченого у галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, організатора науки, державного та громадського діяча, президента Національної академії наук України, директора Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України, двічі Героя Соціалістичної праці, першого Героя України академіка Бориса Євгеновича Патона… Прощання з Борисом Патоном планується у суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету Міністрів України, поховання – на Байковому кладовищі", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що про час буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, Борис Патон помер у віці 101 року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для організації прощання з Борисом Патоном створять державну комісію.
Також на смерть Патона відреагував Президент України Володимир Зеленський.